Una persona è stata uccisa alla stazione Certosa di Milano e un giovane è stato fermato come sospettato. La polizia ha perquisito altri sette giovani nel corso delle indagini. La dinamica dell'accoltellamento non è ancora completamente chiarita, ma si sa che l'aggressione è avvenuta in un'area della stazione. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e i reperti raccolti sul luogo dell'incidente. La vittima è deceduta poco dopo l'intervento dei soccorritori.

Chi sono gli altri sette giovani perquisiti dalla Squadra Mobile?. Come è avvenuta esattamente la dinamica dell'accoltellamento alla stazione?. Quali contatti legavano i soggetti presenti nella notte del delitto?. Cosa emergerà dagli interrogatori degli altri indagati coinvolti nelle perquisizioni?.? In Breve Vittima Gianluca Ibarra Silvera accoltellata notte tra 26 e 27 maggio. Indagini Squadra Mobile su delega dei procuratori Ramondini e Albertini. Perquisizioni effettuate su otto giovani tra Milano e hinterland. Interrogatori in corso per sette soggetti non sottoposti a provvedimenti. Un giovane fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Milano, fermo per l’omicidio alla stazione Certosa: indagato un giovane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, stalker terrorizza condominio con mannaia: arrestato - Vita in diretta 16/03/2026

Notizie e thread social correlati

Omicidio alla stazione di Milano Certosa, c'è un fermo. La polizia perquisisce e interroga altri 7 ragazziLa polizia ha fermato un ragazzo sospettato di aver ucciso un 22enne alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio.

Omicidio alla stazione di Milano Certosa, c’è un fermo per la morte di Gianluca Ibarra Silvera: «È un 19enne di origini peruviane»Un uomo di 19 anni di origini peruviane è stato fermato in relazione all’omicidio di un 22enne avvenuto tra il 26 e il 27 maggio alla stazione di...

Temi più discussi: Treno fermo sulla linea alta velocità Bologna-Milano. Vigili del fuoco in soccorso dei passeggeri; Caporalato al Consolato Usa di Milano, chiesto il carcere per Ulas Demir; Treno fermo a Reggio Emilia, aria condizionata guasta e 500 persone bloccate: malori per il grande caldo; Treno fermo sull'Alta velocità Bologna Milano: ritardi di oltre 100 minuti per Frecciarossa e Italo.

C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera,il 22enne accoltellato a Milano alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland. x.com

Un 19enne è stato fermato per l’uccisione a coltellate di un 22enne nella stazione di Milano CertosaIn provincia di Milano un ragazzo 19enne è stato fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa, ... ilpost.it

Un 19enne fermato per l'omicidio in stazione a MilanoC'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord ... ansa.it

Dove mettersi a Milano per fare autostop verso Trieste? reddit