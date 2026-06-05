Milano fermo per l’omicidio alla stazione Certosa | indagato un giovane

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una persona è stata uccisa alla stazione Certosa di Milano e un giovane è stato fermato come sospettato. La polizia ha perquisito altri sette giovani nel corso delle indagini. La dinamica dell'accoltellamento non è ancora completamente chiarita, ma si sa che l'aggressione è avvenuta in un'area della stazione. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e i reperti raccolti sul luogo dell'incidente. La vittima è deceduta poco dopo l'intervento dei soccorritori.

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Chi sono gli altri sette giovani perquisiti dalla Squadra Mobile?. Come è avvenuta esattamente la dinamica dell'accoltellamento alla stazione?. Quali contatti legavano i soggetti presenti nella notte del delitto?. Cosa emergerà dagli interrogatori degli altri indagati coinvolti nelle perquisizioni?.? In Breve Vittima Gianluca Ibarra Silvera accoltellata notte tra 26 e 27 maggio. Indagini Squadra Mobile su delega dei procuratori Ramondini e Albertini. Perquisizioni effettuate su otto giovani tra Milano e hinterland. Interrogatori in corso per sette soggetti non sottoposti a provvedimenti. Un giovane fermato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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