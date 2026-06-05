Milano è una giapponese la prima a calpestare i testicoli del toro dopo il restauro – Il video

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna giapponese ha calpestato i testicoli di un toro in galleria Vittorio Emanuele II a Milano, diventando la prima a farlo dopo il restauro dell’opera. L’episodio è stato ripreso in un video diffuso online. La scena ha suscitato reazioni di sorpresa tra i presenti, ma non sono stati riportati interventi delle forze dell’ordine. La galleria rimane aperta, senza ulteriori interventi ufficiali.

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È una signora giapponese la prima a calpestare i testicoli del toro della galleria Vittorio Emanuele II di Milano dopo il restauro. Questa mattina sono state eliminate le transenne che proteggevano il mosaico appena rimesso a nuovo. Il fotografo Andrea Cherchi a filmato il momento della riapertura al pubblico del mosaico realizzato tra il 1865 e il 1877. Secondo la tradizione, ruotare per tre volte su sé stessi col tallone destro in senso antiorario in corrispondenza dei genitali del toro porta fortuna. E così – dopo 10 giorni – il toro è stato nuovamente preso d’assalto da una lunga coda di turisti pronti a calpestare i suoi testicoli.  L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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