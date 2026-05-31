A Milano, durante il restauro del mosaico del toro nella Galleria Vittorio Emanuele II, sono scomparsi i testicoli dell’immagine. La modifica è stata notata da visitatori e utenti sui social media, scatenando commenti ironici. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulle ragioni di questa modifica. La galleria è un luogo molto visitato e il mosaico rappresenta un simbolo noto, spesso utilizzato per scaramanzie.

Divampano le polemiche, a Milano, sul restauro del famoso mosaico del toro presente sul pavimento della Galleria Vittorio Emanuele II, che ogni giorno attira migliaia di turisti. La tradizione vuole che visita la città compia tre giri con il tacco sui testicoli dell’animale per sperare nella buona sorte. Peccato, però, che degli attributi dell'animale sembra non esservi più traccia. Come sono stati “cancellati”. Tutto nasce dal post social dell’assessore Marco Granelli che, nelle scorse ore, ha mostrato in anteprima come appare il toro restaurato e che sarà nuovamente visibile al pubblico da lunedì 1° giugno. “E come previsto il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele II, completamente restaurato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, dopo il restauro sono scomparsi i testicoli del toro in Galleria: l’ironia social

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