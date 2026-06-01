Milano cancellati testicoli del toro dopo restauro in Galleria Vittorio Emanuele i milanesi | Ora è un bue - VIDEO
I testicoli del toro nella Galleria Vittorio Emanuele sono stati rimossi durante un restauro. Le foto mostrano la differenza tra prima e dopo, con gli attributi eliminati. Il restauratore ha dichiarato che il lavoro non è ancora concluso. La decisione ha suscitato reazioni tra i passanti, che hanno commentato che ora l’opera rappresenta un bue. La rimozione è stata documentata anche tramite un video.
Come si nota dalle due foto a confronto i cosiddetti "attributi" sono spariti. Ma il restauratore: "Lavoro non finito" Cancellati i testicoli del toro dopo il restauro in Galleria Vittorio Emanuele. Come si nota dalle due foto a confronto i cosiddetti "attributi" sono spariti, creando polemic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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