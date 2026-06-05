Milano-Cremona | arrivano i nuovi treni Caravaggio per la linea
I nuovi treni Caravaggio per la linea Milano-Cremona avranno cinque carrozze e offriranno circa 400 posti a sedere. La flotta ferroviaria lombarda vedrà un calo dell’età media con l’introduzione di questi convogli. La sostituzione dei treni più vecchi aumenterà la capacità di trasporto e modernizzerà il servizio. I nuovi convogli entreranno in servizio entro l’anno.
Quanti posti a sedere offriranno i nuovi convogli a cinque carrozze?. Come cambierà l'età media della flotta ferroviaria lombarda?. Quanto costerà il prossimo lotto di treni approvato da FNM?. Perché i flussi passeggeri aumentano del 20% durante il fine settimana?.? In Breve Piano FNM da 130 milioni per 13 nuovi treni Caravaggio Hitachi. Flotta regionale con età media scesa a 12 anni rispetto ai 22 precedenti. Investimento regionale da 1,7 miliardi per 214 nuovi mezzi entro dicembre 2025. Nuovo lotto da 170 milioni previsto tra fine 2027 e inizio 2028. Due nuovi treni Caravaggio potenziano la linea Milano-Treviglio-Cremona: la flotta regionale accelera il rinnovo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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