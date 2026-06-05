Milano-Cremona | arrivano i nuovi treni Caravaggio per la linea

Notizia in breve

I nuovi treni Caravaggio per la linea Milano-Cremona avranno cinque carrozze e offriranno circa 400 posti a sedere. La flotta ferroviaria lombarda vedrà un calo dell’età media con l’introduzione di questi convogli. La sostituzione dei treni più vecchi aumenterà la capacità di trasporto e modernizzerà il servizio. I nuovi convogli entreranno in servizio entro l’anno.