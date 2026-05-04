Metro Linea 10 Napoli-Afragola | arrivano i treni automatici senza conducente

È stato firmato l’accordo per la fornitura di nuovi treni senza conducente destinati alla Linea 10 della metropolitana Napoli-Afragola. Questi convogli automatizzati saranno introdotti nel servizio ferroviario della zona, segnando un nuovo passo nella modernizzazione della rete di trasporto locale. L’introduzione dei treni driverless è stata annunciata ufficialmente, con un contratto sottoscritto tra le parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Firmato il contratto per i nuovi convogli driverless. È stato ufficialmente siglato l’accordo per la realizzazione dei nuovi treni senza conducente destinati alla Linea 10 della metropolitana Napoli-Afragola. I convogli, composti da tre vagoni ciascuno, funzioneranno in modalità completamente automatica, senza necessità di intervento umano durante le operazioni. La costruzione è stata affidata a un raggruppamento di imprese (RTI) guidato da CAF, insieme ad AET Srl, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie Srl, Mer Mec STE Srl e Leonardo SpA. L’appalto, assegnato da EAV (Ente Autonomo Volturno), riguarda il Lotto 2 del progetto, per un valore complessivo di 630 milioni di euro, di cui 238 milioni già finanziati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Metro Linea 10 Napoli-Afragola: arrivano i treni automatici senza conducente Notizie correlate Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente: i nuovi treni saranno come quelli di Londra e AmsterdamFirmato il contratto per costruire i treni automatici della nuova metro Linea 10 Napoli-Afragola. Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli: Linea 10 metropolitana, lunedì firma contratto per secondo lotto; Webuild, firmato contratto da 660 mln per nuova Linea 10 della metro di Napoli -; Linea 10 Napoli-Afragola: oggi la firma del secondo lotto di lavori; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram. Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente: i nuovi treni saranno come quelli di Londra e AmsterdamFirmato il contratto per costruire i nuovi treni nuovi senza conducente della metro Linea 10 Napoli-Afragola. Saranno costruiti dal consorzio RTI, guidato da CAF insieme ad AET Srl, Francesco Ventura ... fanpage.it Metropolitana di Napoli, firmato il contratto per l’infrastruttura tecnologica della Linea 10Questo pomeriggio, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, è stato firmato il contratto per la realizzazione del Lotto 2 della Linea 10 della metropolitana di Napoli. ilmattino.it Firmato il contratto per costruire i treni automatici della nuova metro Linea 10 Napoli-Afragola. Avranno tre vagoni, nessun intervento umano per le manovre. La svolta - facebook.com facebook