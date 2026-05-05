Napoli via ai 238 milioni per la Linea 10 | arrivano i treni driverless

A Napoli sono stati stanziati 238 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni senza conducente destinati alla Linea 10. Questi treni, che entreranno in servizio tra Napoli e l’Alta Velocità di Afragola, rappresentano un intervento importante nel rinnovamento del servizio ferroviario locale. Le aziende incaricate della gestione tecnologica dei treni sono state selezionate, anche se i dettagli sui contratti e sui fornitori non sono ancora stati resi pubblici.

? Cosa scoprirai Come cambierà il viaggio tra Napoli e l'Alta Velocità di Afragola?. Quali aziende gestiranno la tecnologia dei nuovi treni driverless?. Quanto costerà realmente completare l'intera opera della Linea 10?. Quando inizieranno concretamente i cantieri per il nuovo collegamento?.? In Breve Contratto firmato tra Umberto De Gregorio e il raggruppamento Caf, Leonardo, Aet, Mer Mec e Ventura.. Investimento totale Linea 10 supera i 3 miliardi di euro con 630 milioni per treni.. Cantieri previsti entro 18 mesi con tempi di realizzazione stimati in 7 anni totali.. Nuova linea servirà 1,5 milioni di abitanti tra Napoli e l'area casertana..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, via ai 238 milioni per la Linea 10: arrivano i treni driverless Notizie correlate Metro Linea 10 Napoli-Afragola: arrivano i treni automatici senza conducenteABBONATI A DAYITALIANEWS Firmato il contratto per i nuovi convogli driverless È stato ufficialmente siglato l’accordo per la realizzazione dei nuovi... Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Contratto tecnologico da 238 milioni, ora più vicina la Linea 10 del metrò di Napoli; Firmato il contratto per il secondo lotto della Linea 10 Afragola-Napoli; Linea 10, firmato il contratto per il secondo lotto. Tutti i dettagli: tecnologia e treni sull'Afragola-Napoli; Metro Afragola-Napoli contratto da 600 milioni. Linea 1, arriva la navetta. Contratto tecnologico da 238 milioni, ora più vicina la Linea 10 del metrò di NapoliSvolta decisiva per la mobilità dell'area nord di Napoli. È stato firmato questo pomeriggio, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il contratto per la realizzazione del Lotto 2 della Linea 1 ... ansa.it #HappyBirthday Tanti auguri a #GianlucaGaetano L'ex giocatore del Napoli compie oggi #26anni - facebook.com facebook Scudetti rimbalzati tra #Milano e #Napoli negli ultimi 6 anni, e vai con gli stereotipi: Milano lavora, Napoli si gratta la pancia. «Due giorni di ferie», quelli dei tifosi napoletani per lo scudetto, secondo @Sabatini. E allora facciamola un' analisi un po' più seria. (co x.com