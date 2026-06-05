Milano coccola i fighetti del lusso | scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria

A Milano è stata aperta un'inchiesta che riguarda le concessioni per eventi esclusivi nella Galleria. Le autorità stanno indagando per sospetti di turbativa d’asta e corruzione. La procura ha avviato le verifiche e sta analizzando le procedure di assegnazione degli spazi. Il sindaco ha dichiarato di voler capire meglio la situazione, senza fornire ulteriori dettagli.

«Vorrei solo che in questa città tornasse la legalità». A spiegarlo è Massimiliano Lisa, candidato sindaco nel 2027 con la lista Milano Libera e finito in meno di 24 ore al centro di un caso politico e giudiziario. Del resto, per mesi la giunta di Beppe Sala lo ha sempre trattato come un problema. Lisa è sempre stata considerato in piazza della Scala come un imprenditore scomodo, il patron del museo Leonardo3, quello degli esposti, delle carte mandate in Procura e alla Corte dei Conti, delle accuse sulla gestione degli spazi in Galleria Vittorio Emanuele II. Tanto che alla fine, su indicazione di Christian Malangone - il direttore generale, già indagato in due filoni urbanistica e vendita di San Siro -, Palazzo Marino lo aveva anche querelato per diffamazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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