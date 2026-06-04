La Procura indaga sugli affitti di spazi pubblici in Galleria Vittorio Emanuele, coinvolgendo anche l’imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nel settore dei locali notturni milanesi. Negli esposti viene menzionato il nome di Rudy Citterio, che avrebbe avuto rapporti di affitto con il Comune per alcuni spazi. L’indagine si concentra sui contratti di locazione e sulla regolarità delle procedure di assegnazione.

L’inchiesta della Procura sugli spazi affittati dal Comune di Milano ai privati, anche nella Galleria Vittorio Emanuele, ha tra i protagonisti Rudy Citterio, imprenditore da trent’anni attivo nel business dei locali notturni milanesi. È quello di cui è convinto Massimiliano Lisa, che lo cita nei suoi esposti che, presentati un anno fa alla Guardia di finanza, hanno dato origine all’inchiesta oggi condotta dalla pm Grazia Colacicco. Citterio è descritto da Lisa come il mediatore informale che si occupa di facilitare i rapporti tra imprenditori privati e la pubblica amministrazione. Nei suoi esposti, Lisa denuncia la gestione, a suo dire opaca, degli spazi in Galleria affittati dal Comune, tra i quali quelli dove ha sede il Museo Leonardo 3 da lui gestito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sugli spazi in Galleria a Milano affittati dal Comune: negli esposti il nome dell’imprenditore Rudy Citterio

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