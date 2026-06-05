Cento nuovi carabinieri saranno assegnati alla provincia di Milano nei prossimi giorni, secondo quanto annunciato dal comandante interregionale Pastrengo. L'obiettivo è coprire il deficit di organico nell'area. La comunicazione è stata resa nota durante la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma, tenutasi presso la caserma Montebello. Il rafforzamento del personale mira a migliorare la presenza sul territorio.

“Cento nuovi carabinieri in arrivo per la sola provincia di Milano, a breve”. Lo ha detto il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri Pastrengo, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, tenutasi alla caserma Montebello di Milano. Galletta ha riconosciuto l’esistenza di una carenza di organico, ma ha indicato scadenze precise per colmarla. Per il ruolo appuntati e carabinieri, il traguardo è fissato entro il 2026; per il ruolo marescialli, entro la fine del 2027. “Per quanto riguarda il ruolo appuntati e carabinieri entro il 26, grazie alle nuove assunzioni, noi satureremo l’organico – ha spiegato Galletta – E per quanto riguarda gli altri ruoli, in particolare quello dei marescialli, contiamo entro la fine del 2027 di avere ripianato completamente l’organico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lapresse.it - Milano, carabinieri: "100 nuove unità in arrivo per colmare il deficit di organico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario

Notizie e thread social correlati

Milano, Sala accantona 100 milioni per il rischio deficit GiochiIl sindaco di Milano ha deciso di mettere da parte 100 milioni di euro per coprire eventuali perdite legate ai costi dei Giochi.

Pronto soccorso, turni extra per i medici per colmare il deficitA Prato, il pronto soccorso si basa su turni extra per i medici, necessari a coprire le carenze di personale.

Temi più discussi: Guerra allo spaccio nei boschi: l'ex cascina (di Malpensa) diventa la caserma dei carabinieri cacciatori; Cantù, maxi rapina in posta da 100 mila euro: arrestato; L’indagine sul nuovo consolato Usa. Decine di denunce da operai pisani: Al lavoro 6 giorni su 7 per 10 ore; Codice della strada, Salvini: Oltre 100 vite salvate nel 2025 | Italia migliora più della media Ue.

A Milano impennata di arresti tra i minorenni (+34%): l'Arma schiera 100 nuovi carabinieri ift.tt/TwF3otR x.com

A Milano impennata di arresti tra i minorenni (+34%): l'Arma schiera 100 nuovi carabinieriÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... milanotoday.it

Milano, carabinieri: 100 nuove unità in arrivo per colmare il deficit di organico(LaPresse) Cento nuovi carabinieri in arrivo per la sola provincia di Milano, a breve. Lo ha detto il generale Riccardo Galletta, ... stream24.ilsole24ore.com