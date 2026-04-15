A Prato, il pronto soccorso si basa su turni extra per i medici, necessari a coprire le carenze di personale. La rete sanitaria resiste grazie a questa misura, ma si trova sotto pressione, con risorse che vengono spinte al massimo. La situazione rimane delicata, e la città si trova tra le più interessate da queste difficoltà.

Prato, 15 aprile 2026 – Una rete che regge, ma solo perché tirata al limite. E Prato, in questo equilibrio sempre più fragile, è tra i punti più esposti. L’ultima fotografia scattata dall’Asl Toscana Centro, nella relazione firmata dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza Simone Magazzini, consegna un quadro senza filtri: il pronto soccorso dell’Ospedale Santo Stefano resta tra i più affollati della regione e, allo stesso tempo, uno di quelli dove la carenza di personale si fa sentire con maggiore evidenza. Qui il deficit è di almeno sette medici, un vuoto che viene colmato ogni giorno con turni extra e produttività aggiuntiva. È...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto soccorso, turni extra per i medici per colmare il deficit

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