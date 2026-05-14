Il sindaco di Milano ha deciso di mettere da parte 100 milioni di euro per coprire eventuali perdite legate ai costi dei Giochi. Restano aperte alcune domande sui reali effetti di questa cifra sul bilancio comunale e su chi dovrà assumersi le spese aggiuntive se le spese superano le previsioni. La gestione di eventuali deficit solleva preoccupazioni sulla stabilità finanziaria dell’amministrazione locale.

? Domande chiave Quanto inciderà davvero il deficit dei Giochi sulle casse di Milano?. Chi pagherà la quota rimanente se i conti non tornano?. Come verranno utilizzati i milioni risparmiati per le scuole e gli asili?. Perché il Comune ha dovuto accantonare cifre così elevate proprio ora?.? In Breve Accantonamento totale di 113 milioni, con 13 milioni già destinati alle Paralimpiadi.. Costo totale evento 300 milioni, con quota Milano stimata in 25 milioni.. Risorse residue potrebbero finanziare asili nido, scuole e infrastrutture sportive cittadine.. Fondi saranno discussi in Consiglio comunale dopo la chiusura dei bilanci Fondazione..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Sala accantona 100 milioni per il rischio deficit Giochi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-CortinaIl Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro per un eventuale buco nel bilancio finale di Fondazione Milano-Cortina.

Juve e Milan: il rischio Champions mette a rischio 100 milioni? Cosa scoprirai Come influirà il calo di punti sul budget estivo del Milan? Perché la Juventus rischia di bruciare i progressi di Spalletti? Quali...

Temi più discussi: Milano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-Cortina; Olimpiadi, c’è un tesoretto da 100 milioni. Sala: Una piccola parte, alla Fondazione il resto per asili, scuole o sport; Sala: Per i Giochi dobbiamo 25 milioni. Gli altri 75 destinati alle scuole e allo sport; La legge speciale per Milano, che vuole darle più poteri e potrebbe trasformarla in una città-Stato.

Milano accantona 100 milioni per coprire il possibile buco di bilancio di Fondazione Milano-CortinaIl Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro per un eventuale buco nel bilancio finale di Fondazione Milano-Cortina ... fanpage.it

Milano-Cortina, Sala: Mancano 100 giorni e siamo in tempoMancano 100 giorni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di ... sportmediaset.mediaset.it