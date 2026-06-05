Milano banlieue boom di minorenni arrestati | 164 nel 2025 42 in più rispetto all' anno precedente aumento del 34%

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Milano e nelle zone limitrofe, nel 2025 sono stati arrestati 164 minorenni, con un incremento di 42 rispetto all’anno precedente, pari a un aumento del 34%. Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi di violenza coinvolgendo giovani. La cifra di arresti e gli episodi di violenza sono stati riportati da fonti ufficiali.

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Diversi sono stati negli ultimi mesi gli episodi di violenza che hanno scosso la città: dalla ragazza accoltellata alla schiena in via Baroni, al caso di Gianluca Ibarra Silvera, il 22ennne ecuadoriano ucciso a coltellate da una gang alla stazione di Milano Certosa “Nell'ultimo anno i carabin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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