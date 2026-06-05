Milano banlieue boom di minorenni arrestati | 164 nel 2025 42 in più rispetto all' anno precedente aumento del 34%

Notizia in breve

A Milano e nelle zone limitrofe, nel 2025 sono stati arrestati 164 minorenni, con un incremento di 42 rispetto all’anno precedente, pari a un aumento del 34%. Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi di violenza coinvolgendo giovani. La cifra di arresti e gli episodi di violenza sono stati riportati da fonti ufficiali.