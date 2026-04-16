Nel 2025, Hinojosa ha registrato un fatturato di 848 milioni di euro, segnando un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. La società ha comunicato i risultati attraverso un comunicato stampa pubblicato il 16 aprile 2026. La crescita si riflette sui dati ufficiali diffusi dall’azienda, senza ulteriori analisi o commenti esterni.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ARZANO, Italy, 16 aprile 2026 PRNewswire — Hinojosa, azienda specializzata in soluzioni di imballaggio sostenibili, ha presentato i propri risultati operativi relativi all’esercizio 2025, nel quale ha raggiunto un fatturato consolidato di 847,5 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 6% rispetto all’esercizio precedente, in un contesto di mercato complesso, caratterizzato dalla fluttuazione dei costi energetici e dall’incertezza del contesto internazionale. Nel 2025, Hinojosa Packaging Group ha completato l’acquisizione del 100% di ASV Packaging, azienda francese specializzata nella produzione di scatole con oltre 34 anni di esperienza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hinojosa raggiunge un fatturato di 848 milioni di euro nel 2025, una crescita del 6% rispetto al precedente anno fiscale

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