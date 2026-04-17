I vinili continuano a crescere | nel 2025 un aumento del 24% rispetto all’anno precedente generando 54.8 milioni di ricavi Il merito? Il super fan che ama le edizioni speciali e i prodotti da collezione

Nel 2025, il mercato dei vinili ha registrato un incremento del 24% rispetto all’anno precedente, raggiungendo ricavi complessivi di 54,8 milioni di euro. La crescita è attribuibile in parte alla passione di collezionisti e appassionati, che prediligono edizioni speciali e prodotti da collezione. In Italia, questa tendenza si è confermata durante il Record Store Day, evento che mette in evidenza l’interesse crescente per il supporto analogico.

In Italia tutti pazzi per il vinile. È questa la tendenza emersa in occasione del Record Store Day 2026, secondo i dati del Report FIMI 2026 che confermano una crescita del vinile, che nel 2025 ha generato 54,8 milioni di dollari di ricavi, segnando un incremento del +24% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato economico positivo che racconta un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo musicale. Nel 2008, anno di inaugurazione del Record Store Day, il formato in Italia valeva appena 1,9 milioni di dollari: “In poco più di quindici anni, ha registrato una crescita superiore al +2.780%, moltiplicando il proprio valore di quasi 29 volte e passando da mercato di nicchia a protagonista del segmento fisico”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I vinili continuano a crescere: nel 2025 un aumento del 24% rispetto all’anno precedente, generando 54.8 milioni di ricavi. Il merito? Il super fan che ama le edizioni speciali e i prodotti da collezione Notizie correlate Hinojosa raggiunge un fatturato di 848 milioni di euro nel 2025, una crescita del 6% rispetto al precedente anno fiscaleCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ARZANO, Italy, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ — Hinojosa, azienda specializzata in soluzioni di imballaggio... Il 2025 registra un aumento dei reati ambientali con 2.057 segnalazioni in più rispetto all’anno precedente.**Un anno di controllo e repressione: i Carabinieri Forestali hanno registrato un aumento significativo dei reati ambientali nel 2025, con 2. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Vinili e rivoluzioni: le hit anni ’70 da riascoltare subito; Ceghedaccio, 33 anni a 33 giri: torna il one day show alla Fiera di Udine, 10 aprile 2026; Torna il Record Store Day: vinile protagonista; Il tribunale ha deciso: l’album di Ditonellapiaga può continuare a chiamarsi ‘Miss Italia’. Boom del vinile: in Gran Bretagna supera i downloadE se alla fine fosse proprio il vecchio vinile a salvare l'industria discografica? La questione è ovviamente molto più complessa, ma i dati di vendita del formato che sembrava rottamato alla fine ... repubblica.it CEGHEDACCIO, 33 ANNI DI SUCCESSI A 33 GIRI: IN OLTRE TREMILA ALLA FIERA DI UDINE Trentatré anni come i 33 giri dei vinili che continuano ad appassionare generazioni intere. L’ormai consolidata platea di oltre 3 mila persone per un appuntament facebook