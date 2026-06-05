Milano al centro del mondo | il futuro dell’acqua nel nuovo congresso

Milano ospita un congresso dedicato al futuro dell’acqua, con focus sulla gestione economica e agricola. Durante l’evento si discuterà di come le politiche attuali influenzeranno il settore e quali connessioni storiche tra i Navigli e la ricerca moderna emergeranno. Il congresso si propone di analizzare il ruolo dell’acqua nel contesto urbano e rurale, evidenziando le sfide e le opportunità future. Sono previsti interventi di esperti e ricercatori provenienti da diversi paesi.

Come influenzerà il congresso la gestione economica e agricola dell'acqua?. Quali connessioni storiche tra i Navigli e la ricerca moderna emergeranno?. Chi parteciperà al dibattito multidisciplinare tra accademici e imprenditori?. Perché l'approccio sociologico è necessario per risolvere le crisi idriche?.? In Breve Organizzato da CNR-ISMed, CNR-DSU e Università degli Studi di Milano.. Segue le edizioni internazionali di Évora 2024 e Jaén 2025.. Analisi multidisciplinare tra antropologia, sociologia, diritto, economia e agronomia.. Focus sulla connessione storica tra Ticino, Adda e canali milanesi.. Milano ospita il III Congresso Internazionale sul valore dell’acqua l’8 e il 9 giugno prossimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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