Pordenone ospita il Congresso Fidas | al centro il futuro del sangue

A Pordenone si tiene il Congresso Fidas, evento dedicato alle questioni legate al sangue e alla donazione. Durante l'incontro si discute del motivo per cui l’Italia importa circa il 30% del plasma dall’estero e di come il Friuli riesca a superare la media nazionale di aferesi. La giornata vede la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, che approfondiscono i temi legati alla produzione e alla gestione delle risorse ematiche nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché l'Italia deve importare il 30% del plasma dall'estero?. Come fa il Friuli a superare la media nazionale di aferesi?. Chi guiderà la grande sfilata dei donatori in centro città?. Cosa accadrà al Parco Galvani durante le attività di sabato?.? In Breve L'Italia importa dal 30% del plasma necessario per il fabbisogno nazionale.. Mattia Lachin coordina il modello regionale con aferesi al 30,5% a Pordenone.. Sabato al Parco Galvani si terranno tredici ore di attività per i cittadini.. Domenica oltre mille donatori sfileranno in centro per la 43esima Giornata del Donatore.. Pordenone ospita dal 15 al 17 maggio il 64esimo Congresso nazionale Fidas, un evento che porta nel capoluogo del Friuli Occidentale oltre 150 delegati e molti esperti del sistema trasfusionale per discutere del futuro della medicina del sangue. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone ospita il Congresso Fidas: al centro il futuro del sangue ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento VIDEO/ UILA, congresso a Solopaca: lavoro, salari e futuro del comparto al centro del confrontoTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto nella giornata del 18 marzo, presso la Sala consiliare del Comune di Solopaca, l’VIII congresso regionale della... Uil Messina in congresso: lavoro, diritti e futuro digitale al centro del confronto territorialeAll’assemblea provinciale di Messina focus su precarietà, salari, welfare e nuove sfide sociali, con interventi di vertici regionali e nazionali del... Salute: Riccardi, Fidas cultura del dono e responsabilitÃL'assessore al 64Âº Congresso nazionale della Federazione italiana associazioni donatori di sangue a Pordenone Pordenone, 15 mag - La donazione anonima e gratuita Ã¨ uno dei grandi ... ilgazzettino.it A Pordenone il 64° Congresso Nazionale FIDASPORDENONE – Dalle coste del Sud alle pianure del Nord di Italia. La città di Pordenone, capoluogo del Friuli Occidentale, riceve il testimone dalla città di Lecce e apre le porte al 64° Congresso Nazi ... pordenoneoggi.it