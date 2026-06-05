Un uomo cubano è stato condannato a 9 anni di reclusione per l’omicidio di un uomo coinvolto in una vendita di droga. Lo scontro che ha portato alla morte si è verificato durante un’operazione di compravendita. La giudice ha escluso l’aggravante della minore età del vittima, che avrebbe potuto influenzare la pena. La condanna si basa sulle prove raccolte durante il processo.

Come è avvenuto lo scontro fatale durante la vendita di droga? Perché la giudice ha escluso l'aggravante della minore età? Quali prove hanno permesso ai carabinieri di identificare l'aggressore? Cosa prevede la difesa per ridurre ulteriormente la condanna??? In Breve Scontro per hashish avvenuto in viale Vittorio Veneto nel maggio scorso Aggressione con arma bianca causata da una transazione di droga Pena ridotta da 10 anni e 10 mesi tramite rito abbreviato Aggravante . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Milano, 9 anni per l’omicidio di Hazem: condannato il cubano

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Milano, ennesimo femminicidio - 1mattina News 30/12/2025

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