Il portiere del Milan ha iniziato a valutare il proprio futuro in seguito alle recenti turbolenze societarie e al licenziamento dell’allenatore. La questione contrattuale del giocatore è al centro delle discussioni, con alcune fonti che parlano di tensioni interne e di timori nello spogliatoio. Nessuna ufficializzazione è arrivata, ma il tema del rinnovo e delle possibili conseguenze sulla rosa resta aperto.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i traumatici licenziamenti del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri rischiano di scatenare un vero e proprio effetto domino sul calciomercato del Milan. Dopo le prime uscite pubbliche di Rafael Leão, i fari sono adesso puntati sulla situazione di Mike Maignan, il cui futuro in rossonero non appare più così solido. La situazione del portiere francese è complessa e per certi versi paradossale. Solo pochi mesi fa, il 31 gennaio 2026, Maignan aveva siglato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, ponendo fine a una lunghissima e laboriosa trattativa. A... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, si apre il caso Maignan: il retroscena sul contratto e la paura dello spogliatoio

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MILAN, MAIGNAN DOPO IL RINNOVO: SONO MOLTO FELICE

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