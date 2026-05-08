Il Real Madrid apre la caccia della talpa dello spogliatoio

Il club calcistico ha avviato un'indagine interna per identificare un possibile collaboratore che avrebbe condiviso informazioni riservate con soggetti esterni. La questione riguarda presunte fughe di notizie provenienti dagli spogliatoi, che avrebbero compromesso la riservatezza e la serenità della squadra. Fino a questo momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’indagine.

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“Snitch”, “rat”, o nel linguaggio meno violento “talpa”: sono appellativi, spesso presi dallo slang di strada, usati per indicare chi fa la spia. In Spagna, l’associazione ai roditori è la stessa, e il titolo “El Real Madrid busca al topo” è indicativo di ciò che sta accadendo alla Casa Blanca: la ricerca spasmodica di chi avrebbe rivelato alla stampa i malumori di uno spogliatoio descritto come in decomposizione. L’unica certezza è che non è stato Tchouaméni, che ha mandato all’ospedale Valverde proprio perché stufo delle accuse di quest’ultimo. Aria frizzantina. Il nuovo obiettivo del Real Madrid. “A Valdebebas non riescono a credere alla scarsa lealtà mostrata.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Real Madrid apre la caccia della talpa dello spogliatoio Il Real ha tradito Xabi Alonso Cosa c'è dietro l'ESONERO Notizie correlate Clamorosa rissa nello spogliatoio del Real Madrid: giocatore in ospedaleIl Real Madrid è piombato in un clima tesissimo proprio nel momento più delicato della stagione. Real Madrid nel caos: rissa Tchouaméni-Valverde e spogliatoio spaccatoJuve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Massimo Mauro: «Juve, Vlahovic titolare per la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Clamoroso ritorno per Mourinho? Le indiscrezioni dagli Usa; Mourinho-Real Madrid: lo Special One detta 10 condizioni a Pérez; Contatto Perez-Mourinho, lo special One apre al ritorno al Real Madrid ma pone delle condizioni; Cosa si è rotto tra Mbappé e il Real Madrid. Real Madrid, rissa Valverde-Tchouameni: il comunicato ufficialeIl centrocampista uruguaiano dovrà restare a riposo tra 10 e 14 giorni, dice il Real precisando che in seguito agli eventi accaduti questa mattina (ieri ndr) durante l'allenamento della prima ... tg24.sky.it Valverde Tchouameni, tensione alle stelle: il Real Madrid apre un’indagine sulla rissa odierna. Il comunicato ufficialeValverde Tchouameni, tensione alle stelle: il Real Madrid apre un’indagine sulla rissa odierna. Il comunicato ufficiale ... calcionews24.com PLAYOFFS - Le statistiche del Real Madrid negli ultimi 15 anni (dal 2011 ad oggi): • 10 presenze alle Final Four • 7 finali giocate • Il tutto con 3 allenatori diversi ovvero Pablo Laso, Chus Mateo e Sergio Scariolo - facebook.com facebook Il Real Madrid apre un procedimento disciplinare, Valverde chiarisce: "Nessun compagno mi ha colpito", ma salterà il Barcellona per un trauma cranico x.com