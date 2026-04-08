Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo spogliatoio del Milan avrebbe mostrato segni di disaccordo nei confronti del tecnico Allegri. Dall'inizio della stagione, l'allenatore ha adottato il modulo 3-5-2, che aveva portato buoni risultati nelle prime partite. Tuttavia, nelle ultime settimane, le prestazioni della squadra sono calate, sollevando dubbi tra i giocatori sulla strategia adottata.

Sin da quando Massimiliano Allegri si è nuovamente seduto sulla panchina del Milan, ha impostato la squadra con l'assetto tattico a lui più caro, il 3-5-2. Questo perché Allegri ha ritenuto che, con gli uomini a sua disposizione (soprattutto nelle caratteristiche dei centrali difensivi e nella presenza di un esterno a tutta fascia di qualità come Alexis Saelemaekers), fosse il modulo che maggiormente si adattasse ai giocatori presenti in organico. Per plasmare il suo Milan, quindi, ha preferito adattare gli attaccanti Christian Pulisic e Rafael Leão, notoriamente letali nel ruolo di esterno d'attacco, come punte centrali. Con buoni risultati nella prima parte dell'annata, poi, complici anche numerosi stop per infortunio, con esiti discutibili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lo spogliatoio del Milan si ‘ribella’ al tecnico Allegri? Il retroscena rivelato oggi dal ‘CorSera’

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