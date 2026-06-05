Milan salta il grande piano di Ibrahimovi? | per Di Marzio si allontana definitivamente Slot

Arne Slot ha confermato di non voler allenare il Milan nella stagione 20262027. La sua decisione chiude le possibilità di un suo approdo sulla panchina rossonera, lasciando in sospeso le trattative per il futuro. La notizia arriva dopo settimane di speculazioni e rumors riguardanti il possibile arrivo dell’allenatore olandese nel club milanese. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle alternative per il ruolo di tecnico.

Il casting internazionale avviato da Gerry Cardinale (managing partner di RedBird e proprietario del Milan) e dai suoi uomini di fiducia, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, per la panchina del Diavolo in vista della stagione 2026-2027 registra un improvviso colpo di scena. Quella che sembrava una delle piste più affascinanti e concrete delle ultime ore è ufficialmente tramontata. Restringendo di fatto la corsa a due soli candidati principali. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si è definitivamente allontanata l'ipotesi di vedere Arne Slot sulla panchina rossonera. L'allenatore... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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