Di Marzio e le rivelazioni sulla panchina del Milan | Contatti avviati per Slot incontro con Glasner

Notizia in breve

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato che sono stati avviati contatti con il tecnico Slot e che si è svolto un incontro con Glasner per la panchina del Milan. La società sta valutando le opzioni per il futuro tecnico della squadra, con discussioni in corso sui nomi dei possibili sostituti. Di Marzio ha condiviso queste informazioni durante una puntata di “Calciomercato-L’Originale” su Sky Sport.