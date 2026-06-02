Di Marzio e le rivelazioni sulla panchina del Milan | Contatti avviati per Slot incontro con Glasner
Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato che sono stati avviati contatti con il tecnico Slot e che si è svolto un incontro con Glasner per la panchina del Milan. La società sta valutando le opzioni per il futuro tecnico della squadra, con discussioni in corso sui nomi dei possibili sostituti. Di Marzio ha condiviso queste informazioni durante una puntata di “Calciomercato-L’Originale” su Sky Sport.
Continua il lavoro del Milan per cercare il nuovo allenatore (qui le notizie live) dopo l'esonero di Massimiliano Allegri: voci costanti parlano di Oliver Glasner, che di recente ha vinto la Conference League con il Crystal Palace. Un altro nome potrebbe essere quello di Pochettino, attuale CT degli USA di Pulisic, ma occhio anche ad Arne Slot, allenatore esonerato da pochissimi giorni dal Liverpool. Il giornalista Gianluca Di Marzio analizza a “Calciomercato-L’Originale” (programma di Sky Sport) la situazione del Milan parlando proprio delle ipotesi per la panchina. Ecco le sue parole. "Incontro conoscitivo con Glasner, che potrebbe arrivare nel caso insieme a Rangnick. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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