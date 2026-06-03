Gianluca Di Marzio ha criticato pubblicamente il piano del Milan di cercare un allenatore straniero, definendolo una scelta sbagliata. Nel suo intervento, ha sottolineato come la società si ostini a seguire questa direzione, mettendo in discussione le motivazioni dietro questa strategia. La discussione si è concentrata sulla decisione di puntare su candidati internazionali, senza menzionare altri dettagli sul processo di selezione.

Il Milan prosegue la sua complessa ricostruzione per colmare il totale vuoto di potere generatosi lunedì 25 maggio, giorno in cui il proprietario di RedBird Gerry Cardinale ha azzerato l'organigramma licenziando Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Per ripartire con il nuovo progetto, il club si è messo alla ricerca simultanea di un amministratore delegato, un direttore tecnico, un direttore sportivo e una nuova guida per la panchina. Inizialmente, da un summit in hotel tra Cardinale e alcuni giornalisti selezionati, era emerso l'identikit di un allenatore "giochista", con la componente RedBird che faceva filtrare il profilo di un tecnico alla Cesc Fàbregas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Di Marzio distrugge il piano del Milan: “Perché si ostina a voler trovare un allenatore straniero?”

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