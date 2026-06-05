Ralf Rangnick attende una risposta dal Milan prima di partire per l'Austria. Il tecnico tedesco ha chiesto pieni poteri sul mercato e lo scouting, ma la decisione finale spetta a Gerry Cardinale. La situazione riguarda la gestione delle scelte tecniche e strategiche della società. La deadline indicata per ricevere una risposta non è stata specificata. La questione riguarda la posizione di Rangnick e il suo ruolo nel progetto sportivo.

Ralf Rangnick è partito per gli Stati Uniti d'America, dove guiderà l'Austria ai Mondiali, senza aver ancora definito il suo futuro professionale. La Federazione calcistica austriaca (ÖFB) sta premendo molto sul tecnico tedesco: l'obiettivo è fargli firmare il rinnovo del contratto prima dell'inizio ufficiale della kermesse calcistica, dove l'Austria debutterà il 17 giugno contro la Giordania. Tuttavia, i piani della Federazione si scontrano con un'attesa strategica: Rangnick aspetta una chiamata decisiva dal Milan. Come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il manager tedesco si aspetta una risposta definitiva da 'Casa Milan' entro l'inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Rangnick, la resa dei conti: il tedesco vuole una risposta dal Diavolo. Ecco la deadline

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