Il Milan ha offerto a Rangnick il ruolo di direttore tecnico, ma lui ha richiesto pieni poteri. Il proprietario del club ha stabilito una deadline per la risposta. Zlatan Ibrahimovic si oppone all’eventuale arrivo di Rangnick, creando ulteriori ostacoli. La trattativa tra le parti resta in stallo, senza novità ufficiali. La decisione finale non è ancora stata presa, e la situazione rimane incerta.

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha offerto - come noto - la direzione tecnica del club rossonero a Ralf Rangnick. Una mossa strategica che vede la regia di Massimo Calvelli (uomo di fiducia del fondo americano che ha recentemente ereditato alcune deleghe chiave dall'AD Giorgio Furlani), ma che rischia di aprire una frattura interna nell'organigramma societario. L'allenatore e dirigente tedesco, celebre per aver creato la galassia calcistica della Red Bull (Salisburgo e Lipsia), è attratto dalla proposta avanzata dal Milan. Tuttavia, la sua filosofia non ammette compromessi. Per accettare l'incarico, Rangnick ha posto una condizione tassativa: pieni poteri decisionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan e Rangnick se la prendono comoda: l’attesa continua. Ma spunta una deadline

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