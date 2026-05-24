L’Inter sta pianificando il mercato per la stagione 2026-27, con l’obiettivo di mantenere i titoli conquistati. La dirigenza e l’allenatore Cristian Chivu stanno valutando modifiche alla rosa, tra conferme tattiche e acquisti mirati. Sono stati individuati tre obiettivi principali per rinforzare la squadra e garantire continuità ai successi ottenuti. La strategia si concentra su un mix di conferme e nuovi innesti, senza dettagli sui nomi o le modalità di mercato.

di Lorenzo Vezzaro La dirigenza e il tecnico Cristian Chivu studiano la nuova formazione ideale tra conferme tattiche e tre grandi obiettivi per rinforzare la rosa dell’Inter. Una stagione straordinaria che si è chiusa ufficialmente nel migliore dei modi. L’ Inter guidata da Cristian Chivu va in vacanza con la pancia piena dopo aver alzato al cielo ben due trofei, ma all’interno dell’ambiente nerazzurro la voglia di continuare a vincere e dominare resta intatta. Proprio per questo motivo, i vertici societari di viale della Liberazione e l’allenatore rumeno si sono già messi al lavoro per programmare nei minimi dettagli le strategie di mercato, con l’obiettivo chiaro di mantenere la squadra fortemente competitiva su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter pianifica il futuro dopo i trionfi con Chivu: ecco la rivoluzione sul mercato per difendere i titoli anche nella stagione 2026-27

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