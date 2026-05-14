Il futuro di Maignan al Milan è nuovamente in discussione dopo meno di un anno. Il portiere ha presentato alcune richieste per continuare la sua esperienza con il club, generando attenzione sulle possibili evoluzioni della situazione. La questione riguarda le condizioni poste dal giocatore e il loro impatto sulla permanenza in squadra. La situazione resta aperta, senza ulteriori dettagli o decisioni ufficiali al momento.

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© Calcionews24.com - Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan

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