Il tecnico dell'Austria ha dichiarato di aspettare una chiamata da parte del Milan entro l'inizio della settimana, con l'obiettivo di entrare nello staff rossonero. Chiede di avere Spors come direttore sportivo e Vivell come responsabile degli scout. Intanto, il tecnico dei rossoneri ha dato un ultimatum ai suoi giocatori, chiedendo di dimostrare il loro valore entro quattro giorni, altrimenti potrebbe essere esonerato. In panchina si prepara a sostituirlo Glasner.

Ralf Rangnick è partito per gli Stati Uniti senza aver definito in un senso o nell’altro il suo futuro. L’Austria gli ha fatto arrivare un messaggio inequivocabile ovvero che vorrebbe rinnovargli il contratto prima dell’inizio del Mondiale (il 17 la prima partita contro la Giordania), ma il ct aspetta una chiamata del Milan. Non in eterno, però, e anzi alle persone che lavorano con lui ha confidato che la deadline è fissata per l’inizio della prossima settimana: o dentro o fuori. dal Diavolo. Diversa la situazione di Oliver Glasner che, dopo le sei ore di incontro di martedì con Cardinale e Ibrahimovic (ieri riapparso a Casa Milan), è in vantaggio su Pochettino (Pulisic ha incensato pubblicamente il ct Usa: "È un allenatore che porta molta energia") per sedere sulla panchina rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, l'ultimatum di Rangnick: dentro con i suoi uomini o fuori in 4 giorni. E in panchina si scalda Glasner

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