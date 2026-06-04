Rimane incerto il nome del nuovo allenatore del club, con Glasner considerato il favorito ma ancora in attesa di conferme. Nel frattempo, si è dimesso l'amministratore delegato e sono stati licenziati il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico. La società sta cercando i loro sostituti, mentre sul fronte della panchina spuntano anche altri nomi come quello di Hoeness. La situazione coinvolge anche cambiamenti nella gestione societaria.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick si fa attendere. Panchina: Glasner in pole, ma spunta Hoeness

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Milan Flash - Iraola dice no e allora chi arriva

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