Rafael Leao ha dichiarato di aver bisogno di una nuova sfida e preferirebbe giocare in Liga o Premier League. La sua volontà di cambiare squadra si concentra su questi due campionati, senza specificare quale preferisca. La sua attuale squadra non ha commentato pubblicamente la situazione. Leao non ha annunciato ufficialmente un trasferimento, ma ha espresso il desiderio di affrontare una nuova esperienza in uno di questi due campionati.

Dopo aver annunciato la propria volontà di lasciare il Milan in estate, Rafael Leao ha rincarato la dose con un'altra intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente portoghese 'Sport TV'. Il calciatore ha ribadito il proprio desiderio di intraprendere una nuova avventura all'estero, svelando anche i campionati in cui preferirebbe giocare. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "Sento il bisogno di affrontare una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ho trascorso diverso tempo in questo Paese. La Serie A si sta evolvendo, ma ritengo che la Premier League o la Liga spagnola si adattino meglio al mio stile di gioco, valorizzando al massimo il mio talento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Leao sul futuro: “Ho bisogno di una nuova sfida. Liga o Premier? Ecco cosa preferisco”

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IL MILAN HA ANCORA BISOGNO DI LEAO

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