Leao boom | Al Milan ho dato tutto voglio una nuova sfida!

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attaccante portoghese ha annunciato di aver dato tutto al Milan e di voler affrontare una nuova sfida. Leao ha dichiarato che lascerà il club in estate, confermando la volontà di cambiare squadra. La sua partenza è prevista al termine della stagione, senza ulteriori dettagli sui possibili trasferimenti o destinazioni. La decisione è stata comunicata pubblicamente dall’attaccante, che ha sottolineato di aver dedicato il massimo al club durante il suo periodo.

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. Le parole inequivocabili dell’attaccante dal Portogallo, in estate sarà addio. Dall’estate del 2019 fino a oggi, la storia di Rafa Leao al Milan giunge al termine, con l’attaccante portoghese pronto a nuove sfide. Intervistato da SportTv in Portogallo, Leao ha spiegato: “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. E’ stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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