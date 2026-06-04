L’attaccante portoghese è sempre più vicino a lasciare il Milan e trasferirsi in Premier League. Dopo alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione, si parla di un interesse concreto da parte di club inglesi. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato raggiunto. Il giocatore sembra orientato a cambiare aria, mentre il Milan valuta le offerte ricevute.

L’attaccante portoghese è sempre più lontano dal Milan. Dopo le sue dichiarazioni che hanno scosso ulteriormente l’ambiente societario, il giocatore, insieme al suo entourage, ha deciso di guardarsi attorno e desideroso di affrontare una nuova sfida, attende una chiamata sicuramente dalla Premier League, un palcoscenico che gli garantirebbe di confermarsi definitivamente nel calcio mondiale. Nelle settimane precedenti si è parlato di un interesse da parte del Manchester United. Leao vuole cambiare aria: la Premier nel mirino. Non sono solo ore calde per la scelta della panchina. Va detto che la priorità assoluta in questo momento è riorganizzare l’organigramma dirigenziale per arrivare poi alla guida tecnica per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Leao cerca una nuova sfida lontano dal Milan: la Premier League chiama

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