Milan Leao rivela | Ecco cosa penso davvero di Ibrahimovic

Rafael Leao ha parlato apertamente del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, rivelando cosa pensa realmente dell’attaccante svedese. Durante un’intervista, il calciatore ha condiviso le sue opinioni senza filtri, offrendo dettagli sulla sua percezione e sulla relazione con il veterano. Leao ha espresso considerazioni dirette e senza mezzi termini, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali. La conversazione si è concentrata esclusivamente sulle sue impressioni e sui suoi sentimenti nei confronti di Ibrahimovic.

Rafael Leao è tornato a parlare del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista concessa ai microfoni dell'emittente portoghese 'Sport TV'. Il numero 10 del Milan ha descritto la natura dello svedese e lo ha definito "un idolo", ma ha anche svelato alcuni lati negativi del suo carattere. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "Parliamo di una brava persona, ma se sei debole di carattere rischi di farti condizionare. A volte il suo approccio può sembrare negativo. Chi si sente subito attaccato per il suo modo di fare finisce per starci male. Non è il tipo che ti dà una pacca sulla spalla, nemmeno durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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