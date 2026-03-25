Svelati i motivi dietro alla mancata convocazione di Leao in Milan-Torino | ecco cosa è successo davvero

Nella giornata precedente alla partita tra Milan e Torino, si è diffusa la notizia che il giocatore non fosse stato convocato. Successivamente sono stati resi noti dettagli riguardanti un confronto tra il tecnico e il giocatore, avvenuto prima della gara, e un dialogo tra i due. Questi eventi sono stati alla base della decisione di non includere il calciatore nell’elenco dei convocati per la partita.

Il portoghese sta convivendo da tutta la stagione con una fastidiosa pubalgia, problema che ne limita soprattutto le qualità principali: accelerazione, strappo e progressione palla al piede. Un fattore che ha inciso non solo sul rendimento, ma anche sulla gestione quotidiana tra allenamenti e partite. Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell’aiuto alla squadra. La risposta del giocatore, legata alle sue condizioni fisiche, è stata: “Non ce la faccio”. A quel punto il tecnico ha deciso di non convocare il portoghese, che è rimasto spiazzato dalla situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Svelati i motivi dietro alla mancata convocazione di Leao in Milan-Torino: ecco cosa è successo davvero Articoli correlati Milan, il sorriso di Leao dagli spalti: la reazione alla vittoria dei suoi compagni col Torino. Cosa filtra sulla sua convocazione col Portogallo?Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... Leggi anche: Neymar, spunta il retroscena: ha reagito così alla mancata convocazione del ct Ancelotti col Brasile. Cosa è successo! Tutti gli aggiornamenti su Svelati i motivi dietro alla mancata... Milan da Scudetto? Allegri si guarda solo dietro e fa arrabbiare i tifosi: Così deprime la squadraIl Milan batte il Torino 3-2 e torna a -5 dall’Inter. Il tecnico rossonero Max Allegri con una frase scatena la delusione dei tifosi nel post partita. sport.virgilio.it Milan alla sosta: tre motivi per cui vincere con il Torino era crucialeIl Milan è riuscito a rimettersi subito in piedi dopo la partita più brutta della stagione, quella persa all'Olimpico contro la Lazio una settimana fa: i rossoneri ... milannews.it