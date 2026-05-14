Milan le Top News della mattina | Ibra-Allegri scontro totale Goretzka verso la chiusura Torna l’idea Mateta

Da pianetamilan.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano si sono registrate diverse novità nel mondo dello sport. Tra le notizie principali, si parla di un forte scontro tra Ibrahimovic e Allegri, mentre il trasferimento di Goretzka sembra ormai vicino alla conclusione. Inoltre, è tornata in auge l’ipotesi di vedere Mateta di nuovo in campo. La giornata include anche un’intervista a Christian Pulisic e altri aggiornamenti rilevanti nel panorama calcistico.

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Il Milan vive il momento più delicato della propria stagione e alcune notizie di questa mattina non fanno altro che alimentare le tensioni. Un litigio tra il tecnico Massimiliano Allegri e il Seniro Advisor di Redbird Zlatan Ibrahimovic ha gettato ulteriore benzina sull'incendio di polemiche esploso nelle ultime ultime settimane attorno alla dirigenza rossonera. Nel frattempo, Christian Pulisic si racconta a pochi mesi dal Mondiale casalingo con gli Stati Uniti. Anche il calciomercato continua a far parlare di sé, con un colpo che sembra ormai a un passo dalla chiusura e un nome che, invece, è tornato di moda dalle parti di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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