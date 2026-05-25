Il Milan ha annunciato la separazione da Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri. Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club, ha deciso di cambiare la gestione, senza specificare i motivi ufficiali. La situazione ha portato a un cambio di direzione, con il potere ora concentrato su Zlatan Ibrahimovic. La finestra di mercato prevista per questa fase è stata sospesa, senza ulteriori dettagli sulle strategie future.

Milan Top News: azzerati i vertici rossoneri. Ibra e Calvelli si dividono il club, il mercato Champions va in fumo La mattinata di oggi, lunedì 25 maggio 2026, segna il punto di rottura definitivo nella storia recente del Milan. Il fallimento sportivo legato alla mancata qualificazione in Champions League ha spinto il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, a dare il via immediato a un'epurazione senza precedenti. Secondo quanto raccolto e analizzato nelle ultime ore sulle pagine di PianetaMilan.it, la dirigenza di Via Aldo Rossi e la guida tecnica vengono interamente smantellate per avviare una transizione societaria radicale. Gerry Cardinale ha deciso di azzerare la catena di comando ritenuta responsabile della fallimentare gestione dell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: Cardinale manda via Furlani e Allegri. Potere a Ibra, salta il mercato

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