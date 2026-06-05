Massimo Ferrari si candida come nuovo amministratore delegato del Milan, lasciando Webuild. La sua proposta prevede un investimento di 100 milioni di euro e il ritorno di Paolo Maldini nel ruolo di dirigente. Tra le sue richieste, anche il ritiro della possibile cessione di Ibrahimovic. La candidatura di Ferrari si propone come alternativa a eventuali cambi di gestione e punta a una gestione più orientata a rinforzare la squadra e il club.

Il prossimo 30 settembre Massimo Ferrari lascerà ufficialmente il ruolo di General Manager in Webuild dopo 15 anni di carriera. Un addio che potrebbe coincidere con un clamoroso ritorno nel mondo del calcio. L'ex consigliere d'amministrazione rossonero (già nel CdA durante l'era firmata Elliott Management Corporation) ha confessato a La Gazzetta dello Sport l'ambizione di diventare il nuovo Amministratore Delegato del Milan di RedBird. Attualmente, dopo il ridimensionamento della figura di Giorgio Furlani, le deleghe operative sono spartite tra il Presidente Paolo Scaroni e Massimo Calvelli (responsabile dell'area sport di RedBird). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la candidatura di Ferrari come AD: “Via Ibrahimovi?, tornino Maldini e Galliani”

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