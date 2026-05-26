Una candidatura forte si profila nel calcio italiano, con particolare attenzione alla Juventus. L’attenzione si concentra su figure di rilievo associate al Milan e a un dirigente di lunga esperienza, noto per aver ricoperto ruoli di rilievo in passato. Questi profili sono considerati influenti nel panorama dirigenziale e potrebbero avere un impatto significativo sulla composizione delle squadre. La competizione tra club si estende anche a queste figure, che operano dietro le quinte e sono meno visibili ai tifosi.

di Alessio Lento Le grandi squadre spesso si sfidano prima ancora che sul campo. Succede con gli allenatori, succede con i dirigenti, succede con quei profili che lavorano dietro le quinte e che magari il tifoso conosce meno, ma che all’interno di una società possono cambiare parecchie cose. Negli ultimi anni il calcio è cambiato anche lì. Lo scouting, la scelta dei giovani, la capacità di leggere il mercato con anticipo sono diventati quasi una partita parallela. E chi riesce a trovare il giocatore giusto qualche anno prima degli altri costruisce un vantaggio enorme. Alla Juventus questo discorso lo conoscono bene, perché certi risultati degli anni passati sono arrivati anche grazie al lavoro di figure che raramente finivano in copertina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Attenta Juve, l’ombra di Galliani e del Milan: candidatura forte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Braida: “Con Galliani una coppia perfetta. Van Basten? Il più forte mai trattato”Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha recentemente parlato di alcuni aspetti legati alla storia del club, citando la collaborazione con Galliani...

Marotta sta inguaiando Malagò? Milan e Juve indispettite, spunta GallianiIn un contesto ancora in evoluzione, si susseguono notizie riguardanti un possibile coinvolgimento di un membro importante del mondo sportivo nei...

Si parla di: Parma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live.

Attenta Juve, un’altra big di Serie A vuole Schlager a zeroCi sono aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista del RB Lipsia e della nazionale austriaca. Si chiama Xaver Schlager uno dei centrocampisti più corteggiati d’Europa. Il 28enne della ... calciomercato.it

Attenta Juve: il PSG offre 10 milioni per un tuo obiettivoIl PSG sfida la Juventus e fa sul serio per Alexander Isak (fonte foto aftonbladet.se): stando a quanto riferisce L'Expressen i parigini sono pronti ad offrire 10 milioni di euro all'AIK Solna per ... calciomercato.com