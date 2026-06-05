Il Milan valuta tra Glasner e Pochettino come nuovo allenatore, con la possibilità che si inserisca anche Arbeloa. Rafael Leao ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla squadra, mentre si discute anche di un possibile ritorno di Maldini, con Ferrari che si dice favorevole. La società sta analizzando diverse opzioni per la guida tecnica, mentre le dichiarazioni di Leao hanno attirato l’attenzione sui recenti sviluppi interni.

Giornata piena di aggiornamenti e di novità in casa Milan. Cardinale e Ibrahimovic sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore e il cerchio sembrerebbe essersi stretto attorno a due profili: Oliver Glasner e Mauricio Pochettino. Sullo sfondo, però, si fa strada anche il nome di Alvaro Arbeloa, ex Real Madrid. L'argomento del giorno è stato senza dubbio lo sfogo di Rafael Leao, che ha ripercorso i suoi sette anni al Milan in una lunga intervista. Intanto, c'è qualcuno che spinge per il ritorno di Maldini in società. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi di oggi, venerdì 6 giugno 2026, per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Glasner o Pochettino? Prova ad inserirsi Arbeloa. Leao senza filtri. Ferrari per il ritorno di Maldini

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