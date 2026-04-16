Rinnovo Vlahovic Juve | i bianconeri tentennano il Milan prova ad inserirsi Ecco il piano del Diavolo

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando il rinnovo del contratto di un attaccante, ma al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva. Nel frattempo, il Milan ha manifestato interesse e sta cercando di inserirsi nella trattativa. La situazione riguarda le trattative tra le parti e le strategie dei due club, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali o cifre precise.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic Juve: i bianconeri tentennano e il Milan prova ad inserirsi. Che cosa sta succedendo e il piano del club rossonero. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è diventato un rebus. Nonostante l’apertura del centravanti serbo a restare, la firma sul prolungamento è slittata a fine stagione. MERCATO JUVE LIVE La situazione è precipitata dopo il recente infortunio all’adduttore subito dal numero 9 durante il riscaldamento di Juventus-Genoa. Questo stop, arrivato dopo una lunga degenza, ha congelato i dialoghi tra la dirigenza e il padre del calciatore, Milos. A soli 75 giorni dalla scadenza del contratto, il rischio di perdere il giocatore a parametro zero è concreto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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