La Juventus sta valutando il rinnovo del contratto di un attaccante, ma al momento non è ancora stata presa una decisione definitiva. Nel frattempo, il Milan ha manifestato interesse e sta cercando di inserirsi nella trattativa. La situazione riguarda le trattative tra le parti e le strategie dei due club, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali o cifre precise.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic Juve: i bianconeri tentennano e il Milan prova ad inserirsi. Che cosa sta succedendo e il piano del club rossonero. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è diventato un rebus. Nonostante l’apertura del centravanti serbo a restare, la firma sul prolungamento è slittata a fine stagione. MERCATO JUVE LIVE La situazione è precipitata dopo il recente infortunio all’adduttore subito dal numero 9 durante il riscaldamento di Juventus-Genoa. Questo stop, arrivato dopo una lunga degenza, ha congelato i dialoghi tra la dirigenza e il padre del calciatore, Milos. A soli 75 giorni dalla scadenza del contratto, il rischio di perdere il giocatore a parametro zero è concreto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve: i bianconeri tentennano, il Milan prova ad inserirsi. Ecco il piano del Diavolo

Courtois nega il gol a Vlahovic, salvando la porta del Real

Notizie correlate

Calciomercato, Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione: il Milan prova ad inserirsiSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Serhou Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione.

Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serbodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vlahovic, l'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambia; Vlahovic rinnova con Juventus? Comolli rinvia tutto: i piani sul mercato; Juventus, rinnovo Vlahovic ai dettagli: cifre, nuova scadenza e il patto con Spalletti; Rinnovi Vlahovic e Spalletti, le ultime dal ds Juve Ottolini.

Juventus, rinnovo Vlahovic rinviato: Comolli frena. Il Milan torna in corsa per il serboJuventus, rinnovo Vlahovic rinviato: Comolli frena. Il Milan torna in corsa per il serbo La Juventus prende tempo sul rinnovo di Dušan Vlahovi?. tuttojuve.com

Vlahovic, la firma con la Juve slitta: ci riprova il Milan. La chiave è NkunkuComolli rimanda il rinnovo del nove a fine stagione. Se esce il francese, il Diavolo ha i soldi per l’ingaggio ... gazzetta.it

La #Juve cambia strategia e mette in stand-by il rinnovo di Dusan #Vlahovic dopo i recenti stop fisici Secondo Tuttosport, la società resta ferma sulla proposta da 6 milioni di euro netti a stagione per due anni La trattativa per l'attaccante passa in second - facebook.com facebook

Rinnovo #Vlahovic La #Juve frena x.com