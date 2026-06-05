Milan Games Week & Cartoomics 2026 si mette In Motion

Milan Games Week & Cartoomics 2026 si presenta con un nuovo visual realizzato da un’artista giapponese per la prima volta in Italia. La manifestazione si concentra sul tema del movimento e introduce una nuova identità visiva. Tra gli ospiti, ci sono importanti nomi del fumetto statunitense. L’evento segna anche il debutto italiano di un artista giapponese nel contesto di un festival.

Un key visual firmato per la prima volta da un’artista giapponese, il debutto italiano di Posuka Demizu in un festival, grandi nomi del fumetto statunitense e una nuova identità costruita intorno al tema del movimento. Milan Games Week & Cartoomics 2026 apre la sua “road to” annunciando le prime novità della prossima edizione, in programma dal 27 al 29 novembre negli spazi di Fiera Milano. Il claim scelto per quest’anno è “IN MOTION”, una formula che richiama la natura fluida e in continua trasformazione della cultura pop, tra fumetto, manga, anime, videogiochi, eSport, giochi da tavolo, cinema, musica e cosplay. L’evento, organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, tornerà a occupare quattro padiglioni (9, 11, 22 e 24) con aree tematiche, incontri, panel, spettacoli, meet & greet e ospiti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milan Games Week & Cartoomics 2025

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