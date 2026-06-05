Milan Games Week & Cartoomics 2026 | In Motion – I primi annunci della fiera in arrivo dal 27 al 29 novembre

La Milan Games Week & Cartoomics 2026 si terrà dal 27 al 29 novembre, con i primi annunci ufficiali in arrivo. L’evento, organizzato da Fiera Milano e Fandango Club Creators, si concentrerà sulla cultura pop, offrendo uno spazio dedicato a vari linguaggi e immaginari. La manifestazione si prepara a coinvolgere appassionati e professionisti del settore, con diverse iniziative in programma. La kermesse segna l’inizio della promozione ufficiale per l’edizione 2026.

Inizia ufficialmente la road to Milan Games Week & Cartoomics 2026, l’evento organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators per celebrare la cultura pop come un caleidoscopio di linguaggi e immaginari. Dal 27 al 29 novembre, fumetto, videogioco, eSport, giochi da tavolo, collezionabili, serie tv, cinema e musica convergeranno negli spazi di Fiera Milano, per dare vita a un’indimenticabile tre giorni all’insegna delle passioni condivise. Per l’occasione, quattro ampi padiglioni – 9, 11, 22 e 24 – accoglieranno le realtà più importanti di queste forme espressive, tantearee tematiche e numerosi ospiti di rilievo nazionale e... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Milan Games Week & Cartoomics 2025

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