Milan Design Week 2026 | Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power pushing boundaries to empower better living

Haier e Fisher & Paykel hanno partecipato alla Milan Design Week 2026, che si è svolta dal 21 al 26 aprile. La manifestazione si è concentrata sulla promozione di prodotti di alta gamma, con le due aziende che hanno presentato nuove soluzioni per migliorare la vita quotidiana. La presenza di entrambi i marchi ha evidenziato un impegno nel rafforzare la loro presenza a livello internazionale e nel settore del design e dell’innovazione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILAN, April 28, 2026 PRNewswire — Haier Group (Haier) has successfully concluded its exhibition at Milan Design Week 2026, held from April 21 to 26. The event further strengthens Haier’s global brand matrix as a premium, innovative force in international markets. Haier presented a six-zone immersive experience blending design, adaptive technology, and connected ecosystems. As Haier Group’s premium brand, Fisher & Paykel also staged a successful showcase at the event, unveiling the Nature—Ritual at EuroCucina and releasing its State of the Art Collection, reaffirming the Group’s commitment to human-centered, artistically infused living.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living Notizie correlate Fisher & Paykel Unveils Nature–Ritual at EuroCucina 2026, Elevating Everyday Routines into Timeless RitualsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILAN, April 23, 2026 /PRNewswire/ — Fisher & Paykel, the luxury appliance brand from Aotearoa New Zealand... Fisher & Paykel presenta Nature–Ritual a EuroCucina 2026, trasformando le routine quotidiane in rituali senza tempoCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 26 aprile 2026 /PRNewswire/ — Fisher & Paykel, il marchio di elettrodomestici di lusso di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Best of Milano Design Week 2026; Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Al Fuorisalone le auto diventano installazioni: ecco i progetti di Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereLa Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (aperto al pubblico all ... mentelocale.it Milano Design Week, 2026, gli eventi moda al Fuorisalone, da Gucci a Louis VuittonLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano Design Week, 2026, gli eventi moda al Fuorisalone, da Gucci a Louis Vuitton ... tg24.sky.it / Venerdì scorso, in occasione della Milano Design Week, la boutique Giorgio Armani ha ospitato una serie di talk esclusivi per il lancio della capsule, il secondo capitolo del progetto ideato da Giorgio Armani. Abbiamo avuto l’opportunità di scambiare d facebook During Milan Design Week 2026, Casa Gessi Milano opens its doors to a world where design becomes experience. Come discover Casa Gessi Milano. Via Alessandro Manzoni 16/A · April 20–26, 2026 x.com