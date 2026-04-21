Alla Fiera del Mediterraneo l' Expo Comics & Games 2026 | in programma anche il concerto di Giorgio Vanni

Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo si svolgerà dal 23 al 26 aprile 2026 l’Expo Comics & Games 2026, un evento dedicato a fumetti, videogiochi e cosplay. La manifestazione, che ha già riscosso successo nelle edizioni precedenti, prevede anche un concerto di Giorgio Vanni. La fiera rappresenta un appuntamento annuale per appassionati e professionisti del settore, attirando un pubblico vario e numeroso.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 23 al 26 aprile 2026. Il taglio del nastro sarà giovedì 23 aprile alle 11. Expo Comics & Games, unica nel suo genere, organizzata da.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & GamesDopo il successo delle passate edizioni, ritorna a Palermo l'Expo Comics & Games', l'appuntamento dedicato al mondo dei fumetti, videogiochi e... Dall'Expo Comics alla Campionaria, il Comune dà l'ok alla concessione: tutti gli eventi in programma alla FieraL'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Expo Comics & Games 2026, la quinta edizione alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dal 23 al 26 aprile; Fiera del Mediterraneo a Palermo, sì al centro congressi: in arrivo 32 milioni, la consegna del progetto entro luglio e le gare d'appalto; Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & Games; Dal Seatrade previsioni positive, nonostante il conflitto in Medio Oriente, per le crociere nell’Isola. Fiera del Mediterraneo a Palermo, sì al centro congressi: in arrivo 32 milioni, la consegna del progetto entro luglio e le gare d'appaltoConfermata la riqualificazione dello spazio di via Sadat dopo i fondi dirottati sui soccorsi per il ciclone Harry ... lasicilia.it Addio ai 15 milioni per la Fiera del Mediterraneo: la Regione sposta i fondi sull'emergenza ciclone Harry. Il progetto per un centro congressiLa strada per ristrutturare la Fiera del Mediterraneo si fa più lunga. Sull' area di proprietà del Comune da tempo esiste un progetto per realizzare un centro con cui intercettare il turismo di tipo m ... lasicilia.it Alla “Fiera del Giusto” - facebook.com facebook