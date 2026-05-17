Giustizia a Napoli dal 27 al 29 novembre il prossimo congresso Anm
Dal 27 al 29 novembre, Napoli ospiterà il prossimo congresso dell’Associazione nazionale magistrati. L’evento riunirà magistrati provenienti da diverse regioni italiane e rappresentanti di istituzioni giudiziarie. La città si prepara ad accogliere questa tre giorni di incontri e discussioni su tematiche legate al mondo della giustizia. La location e il programma preciso saranno comunicati nelle prossime settimane. La partecipazione all’evento si prevede numerosa, con vari interventi e tavole rotonde.
ìIl prossimo congresso dell’Associazione nazionale magistrati si svolgerà a Napoli dal 27 al 29 novembre. Lo ha deciso il Comitato direttivo centrale dell’Anm riunito oggi a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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