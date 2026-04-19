Dario Simic, ex difensore del Milan, ha parlato di Luka Modric in un'intervista a DAZN prima della partita tra Verona e Milan. Simic ha dichiarato di aver parlato con il centrocampista, il quale si è detto molto felice al Milan. Tuttavia, Modric avrebbe comunicato a Simic qualcosa sul suo futuro, senza entrare nei dettagli. Le sue parole sono state riferite dall’ex rossonero in vista dell'incontro di campionato.

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© Calcionews24.com - Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro»

El NUEVO CÁNTICO a LUKA MODRIC de la afición del AC MILAN: ENAMORADOS DE LA LEYENDA

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