Massimiliano Allegri ha commentato il passaggio di proprietà del Milan, passando da Berlusconi a Cardinale. Ha detto di aver avuto la fortuna di lavorare con Berlusconi e ha riconosciuto l’impegno di Cardinale nel club. Allegri ha spiegato che la gestione attuale si distingue per l’attenzione e la dedizione mostrata dalla nuova proprietà. La squadra sta affrontando questa fase di transizione con attenzione, secondo quanto dichiarato dal tecnico.

Lo scorso weekend, Gerry Cardinale è tornato a seguire una partita del Milan dal vivo in occasione del match contro il Genoa. La presenza del proprietario rossonero sugli spalti del 'Ferraris' testimonia il momento delicato della stagione e la sua voglia di stare vicino alla squadra. Anche in occasione del match contro il Cagliari, in programma domenica alle 20:45, il patron di RedBird è atteso a San Siro per assistere a un incontro decisivo per la corsa Champions del Diavolo. La linea di Cardinale è stata spesso criticata dai tifosi del Milan. Qualcuno lo accusa di pensare eccessivamente ai bilanci e di trattare il club come una semplice azienda, mentre altri lo attaccano per la scarsa ambizione sportiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Ho avuto la fortuna di stare con Berlusconi, ma anche Cardinale dimostra impegno. Ecco come”

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La soddisfazione di Max Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | DAZN

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