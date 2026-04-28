Roma fari puntati su Victor Valdepenas | sfida a Milan e Arsenal per il talento del Real

La squadra romana sta seguendo con attenzione un giovane talento proveniente dal settore giovanile di una grande squadra spagnola, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Sul giocatore ci sono interessi concreti da parte di alcune tra le più importanti squadre europee, tra cui due club di Premier League. La trattativa è ancora in fase iniziale, mentre si valutano le possibilità di un trasferimento.

La Roma continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca di profili giovani e di grande prospettiva per rinforzare la propria linea verde. L’ultimo nome finito sul taccuino degli scout giallorossi è quello di Victor Valdepenas, difensore centrale classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei pezzi pregiati della cantera blanca, un talento puro che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle selezioni giovanili delle Merengues. Al momento, l’interesse della società capitolina si trova in una fase embrionale. La dirigenza sta raccogliendo informazioni e monitorando con attenzione la crescita del calciatore, valutando la fattibilità di un’operazione che ricalcherebbe la politica societaria volta a investire su potenziali campioni prima della loro definitiva esplosione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, fari puntati su Victor Valdepenas: sfida a Milan e Arsenal per il talento del Real Notizie correlate Calciomercato Milan, fari puntati su Tiago Gabriel: la valutazioneNonostante il cammino collettivo non sia stato uno dei migliori, Tiago Gabriel è riuscito comunque a mettersi in mostra giocando una bellissima... Inchiesta arbitri, fari puntati anche su Inter Roma. La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck al vaglio degli inquirentidi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, i fari sono puntati anche su Inter Roma e sul mancato rigore concesso ai nerazzurri.