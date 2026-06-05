Il Milan mantiene ancora contatti con Mauricio Pochettino, anche se entrambi potrebbero essere impegnati ai Mondiali. Ralf Rangnick, che potrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico, ha indicato tre candidati per la panchina dopo l'addio di Allegri. Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic ha espresso preferenza per l’ingaggio dell’ex tecnico del Paris Saint-Germain. La situazione rimane incerta, con decisioni che potrebbero essere prese dopo la fine dei Mondiali.

Il futuro tecnico del Milan si trova davanti a un bivio strategico e societario senza precedenti. Le grandi manovre per individuare il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera hanno delineato una netta spaccatura interna, con due visioni calcistiche e gestionali diametralmente opposte che si contendono la guida del club di Via Aldo Rossi. La prima opzione porta la firma di Ralf Rangnick. Al manager tedesco è stata ufficialmente offerta la carica di direttore tecnico del Milan, ma l'accordo definitivo è subordinato alla risposta del proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, in merito ad alcune precise condizioni poste dal tedesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, contatti ancora vivi con Pochettino. Ma anche lui come Rangnick sarà ai Mondiali

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